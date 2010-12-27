Мужчине проломили голову в драке со студентами СПбГУ

Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии с переломом основания черепа.

В ночь на 29 октября около 01:40 полиция Центрального района задержала трех студентов СПбГУ за массовую драку у ТЦ "Владимирский пассаж". Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Спустя несколько часов после задержания студентов стражи порядка получили телефонограмму из Александровской больницы. Врачи рассказали о госпитализации 26-летнего мужчину. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. У пациента диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.

Следствие изъяли записи с камер видеонаблюдения ТЦ "Владимирский пассаж". Двух студентов допросили и отпустили под обязательство о явке. В отношении третьего задержанного возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В настоящий момент принимается решение об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV