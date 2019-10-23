Дебошир избил бруском трех человек возле входа в "Заневский каскад"

Расправу остановили случайные прохожие.

Вечером 22 октября возле входа в торгово-развлекательный комплекс "Заневский каскад" в Красногвардейском районе Петербурга произошла драка. Разъяренный посетитель схватил деревянный брусок и накинулся на молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти. 78.ru опубликовал видео с места происшествия.

Конфликт случился около 20 часов. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина повздорил с тремя молодыми людьми и начал бить их бруском. Один из потерпевших успел убежать от нападающего. Двух других мужчине удалось повалить на землю и избить. Дебошира остановили случайные прохожие. После этого он выбросил брусок, надел на голову капюшон и ушел прочь.

Обстоятельства конфликта выясняет полиция.

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Видео: 78.ru