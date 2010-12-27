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В Московском районе задержали дворника, ударившего ножом своего коллегу
Сегодня, 9:30
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IRINA_CHALKINA

В Московском районе задержали дворника, ударившего ножом своего коллегу

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Пострадавший госпитализирован. 

В минувший вторник, 22 октября, полицейские задержали в Московском районе мигранта, который ударил ножом в спину своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, 5. Как оказалось, мужчины поссорились, началась драка. В итоге задержанный ударил ножом в спину второго участника конфликта. Пострадавшего успели спасти медики. Мужчина госпитализирован. Полицейские выяснили, что оба мигранта работают дворниками по данному адресу. 

В этот же вечер правоохранители задержали злоумышленника. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разыскивают мошенницу, ограбившую пенсионера.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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