В Московском районе задержали дворника, ударившего ножом своего коллегу

Пострадавший госпитализирован.

В минувший вторник, 22 октября, полицейские задержали в Московском районе мигранта, который ударил ножом в спину своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе, 5. Как оказалось, мужчины поссорились, началась драка. В итоге задержанный ударил ножом в спину второго участника конфликта. Пострадавшего успели спасти медики. Мужчина госпитализирован. Полицейские выяснили, что оба мигранта работают дворниками по данному адресу.

В этот же вечер правоохранители задержали злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге разыскивают мошенницу, ограбившую пенсионера.

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