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В Петербурге разыскивают мошенницу, ограбившую пенсионера 
Сегодня, 9:10
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге разыскивают мошенницу, ограбившую пенсионера 

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Сумму ущерба оценили в 100 тысяч рублей.

В минувший вторник, во Всеволожском районе неизвестная обокрала 88-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в деревне Щеглово Всеволожского района. Мошенница подошла к пожилой женщине, разговорила, а потом горожанка не досчиталась 100 тысяч рублей, которые лежали в ее сумочке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мошенницу ищут. 

Ранее мы сообщали о том, что в Москве 63-летний полковник МВД застрелил любовника своей молодой жены.

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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