В Петербурге разыскивают мошенницу, ограбившую пенсионера 

Сумму ущерба оценили в 100 тысяч рублей.

В минувший вторник, во Всеволожском районе неизвестная обокрала 88-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в деревне Щеглово Всеволожского района. Мошенница подошла к пожилой женщине, разговорила, а потом горожанка не досчиталась 100 тысяч рублей, которые лежали в ее сумочке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мошенницу ищут.

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