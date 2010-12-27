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В Москве 63-летний полковник МВД застрелил любовника своей молодой жены
Сегодня, 11:30
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MShaffter

В Москве 63-летний полковник МВД застрелил любовника своей молодой жены

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C 38-летней женой у полковника давно не ладились отношения.

В Москве полковник МВД на пенсии застрелил любовника жены.

63-летний отставной полковник МВД Вячеслав Пименов собирались разводиться со своей 38-летней женой, но продолжали жить вместе под одной крышей. У женщины появился любовник, лет на 20 моложе полковника. Вечером 13 октября любовник оказался в квартире супругов. Пименов не выдержал и выстрелил в любовника жены. Пуля попала в бедренную артерию, мужчина скончался от потери крови.

Вячеслав Пименов спокойно и добровольно сдался в руки полиции.

Фото: 112

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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