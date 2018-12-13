В Петербурге хозяйка притона получила 1,5 года условно

Петербурженка содержала притон с января 2019 года.

Петербургский суд вынес приговор хозяйке притона с "ночными бабочка". Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По данным следствия, в январе этого года женщина организовала притон. Подсудимая принимала звонки, получала деньги за услуги, которые предоставляли ее подобечные и платила девочкам зарплату.

Во время судебного заседания женщина признала свою вину.

Суд приговорил "бизнес-вумен" к полутора годам условного заключения по статье "Организация занятий проституцией другими лицами и содержание притона для занятия проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору" с испытательным сроком на 2 года.

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