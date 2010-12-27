В Приморском районе Петербурга пресечена деятельность притона

В Приморском районе Петербурга прикрыли бордель с двумя путанами.

В Приморском районе Петербурга в ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили притон для занятия проституцией.

Бордель обнаружили в одной из квартир дома № 23-1 по Комендантскому проспекту. В момент, когда в помещении появились сотрудники правоохранителдьных органов, там находились две женщины, которые занимались интимными услугами за деньги.

Двух путан доставили в УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга. Там были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией).