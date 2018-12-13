Петербургские чиновники изъяли железный трон из "Игры престолов" в центре города

Атрибут из популярного сериала находился у арки Главного штаба.

В понедельник, 13 мая, Комитет по контролю за имуществом изъял железный трон из "Игры престолов" в центре города. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Так, атрибут из популярного сериала находился у арки Главного штаба. Сотрудники ККИ выяснили, что находчивые горожане предлагали прохожим сфотографироваться на нем за деньги. В ведомстве отметили, что объект был незаконно установлен, поэтому его демонтировали.

Помимо этого, на Дворцовой площади были изъяты 6 раскладных столов, тумба по продаже симкарт, автолавка и около 860 сувениров.

Напомним, что 11 мая знаменитый Железный трон из популярной телесериальной саги "Игра престолов" установили на станции столичного метро "Деловой центр".

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Фото:ККИ