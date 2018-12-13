В Петербурге продают Кронштадтский мясоперерабатывающий завод

Цена лота не оглашается.

В понедельник, 13 мая, стало известно о том, что Кронштадтский мясоперерабатывающий завод выставлен на торги. Об этом информирует пресс-служба брокерской компании Knight Frank St Petersburg.

В данный момент здание находится в аренде. Представитель агенства отметил, что помещение оборудовано под производство пищевых продуктов, но в дальнейшем покупатель сможет произвести на объекте перепланировку.

Брокерская компания пока не оглашает цену лота.

Кронштадтский мясоперерабатывающий завод расположен на Кронштадтском шоссе, 135. Известно, что общая площадь здания составляет 23,3 тыс. кв. метров, а земли — 3,2 Га.

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