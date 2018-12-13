В Петербурге появилось новое граффити, посвященное фильму "Брат"

В Центральном районе Санкт-Петербурга екатеринбургский уличный художник Слава ПТРК нарисовал новое граффити, посвященное картине Алексея Балабанова "Брат".
На доме номер 72 по улице Марата, где проходили съемки знаменитой картины, теперь можно увидеть арт-объект, совмещающий в себе персонажа Данилу Багрова и мультипликационного героя Disney Черного плаща.
Работу автор назвал "Мститель в черном". Арт-объект стал частью серии "Детство перед телевизором", куда ранее вошло граффити с героями мультика "Черепашки-Ниндзя", нарисованных в стиле криминального сериала "Бригада".
Фото: vk.com/ptrkgroup
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