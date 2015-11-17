На Смоленском кладбище беседку из фильма "Брат" увезли на реставрацию

Некоторые части беседки направили на производственную базу ООО "МАТИС", где их дополнительно обследуют.

На Смоленском кладбище склеп семьи генерала Александра фон Бекмана увезли на реставрацию. Специалисты считают, что аварийная конструкция не пережила бы зиму. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщила пресс-служба КГИОП.

Некоторые части беседки направили на производственную базу ООО "МАТИС", где их дополнительно обследуют. Фамильные надгробия и фундамент склепа законсервировали под временным защитным деревянным каркасом с профнастилом.

Семейный склеп построили в 19 веке, долгое время он не реставрировался. После фильма Балабанова "Брат", который вышел в 1997 году, беседка стала своеобразным культовым объектом для посещения поклонников кинокартины.

Фото: пресс-служба КГИОП