За утро 15 января в Петербурге выгорели две иномарки

В Петербурге утром спасатели тушили две машины.

Утром 15 января в Петербурге сгорело два автомобиля. Возгорания произошли в Калининском и Кировском районах.

Первый пожар начался по адресу проспект Культуры, дом 9. Около половины восьмого утра сгорела припаркованная иномарка “Мицубиси”. Спасателям удалось потушить транспортное средство через 13 минут после приезда. По информации от местных жителей, высока вероятность, что авто подожгли.

Второй случай зарегистрирован у дома номер 56 корпус 9 по Маршала Жукова. Очаг возгорания удалось быстро ликвидировать силами специалистов. "Фольксваген" потушили к девяти часам утра.