Наталья Поклонская показала свое выходное утро

Посол РФ в Кабо-Верде продемонстрировала подписчикам своего кота и вид из окна дома.

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская показала интерьер своего дома. Соответствующее видео она выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

В ролике с подписью "Вот так проходит мое выходное утро" показано, как Поклонская встает с кровати, а затем идет в ванную. После этого она варит и пьет кофе. Кроме того, посол показала вид из окна ее дома и продемонстрировала подписчикам своего кота.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде 13 октября. Другим указом российский лидер освободил от должности посла в этой стране Владимира Соколенко. Сама Поклонская заявила, что ждала это назначение, так как всегда мечтала о дипломатической работе. Позже она опубликовала фото в униформе.

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Видео: Instagram/nv_poklonskaya