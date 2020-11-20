Поклонская опубликовала фото в дипломатическом мундире

Она была назначена ранее послом в Кабо-Верде.

Экс- депутат Госудумы Наталья Поклонская, которая была назначена послом РФ в Кабо-Верде, поделилась фото в дипломатическом мундире. Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

В комментариях под фото Поклонской желают удачи на новой должности. Некоторые подписчики подчеркивают, что ей очень идет форменная одежда.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде 13 октября. Другим указом российский лидер освободил от должности посла в этой стране Владимира Соколенко. Сама Поклонская заявила, что ждала это назначение, так как всегда мечтала о дипломатической работе.

В Киеве заявили, что потребовали у властей африканской страны выдать им Поклонскую, так как она находится в розыске за государственную измену против Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, назначение Поклонской послом не имеет к Украине никакого отношения. Кроме того, она обладает "абсолютным иммунитетом" от подобных заявленных кем бы то ни было действий согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее делегация талибов* прибыла в Москву на переговоры по Афганистану.

Фото: Instagram/nv_poklonskaya

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ