Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде.
из текста указа президента РФ
Другим указом глава государства освободил от должности посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко.
В беседе с "РИА Новости" Поклонская заявила, что ждала это назначение, так как всегда мечтала о дипломатической работе.
Напомним, в 2014 году Поклонскую назначили прокурором Республики Крым. В 2016 году она покинула свой пост и перешла на работу в Государственную Думу VII созыва, став заместителем председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, а затем – зампредом комитета по международным делам.
Ранее Путин назначил Михаила Евраева врио главы Ярославской области.
Фото: Instagram/nv_poklonskaya
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