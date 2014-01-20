Другим указом российский лидер освободил от должности посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко.

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде. из текста указа президента РФ

Другим указом глава государства освободил от должности посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко.

В беседе с "РИА Новости" Поклонская заявила, что ждала это назначение, так как всегда мечтала о дипломатической работе.

Напомним, в 2014 году Поклонскую назначили прокурором Республики Крым. В 2016 году она покинула свой пост и перешла на работу в Государственную Думу VII созыва, став заместителем председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, а затем – зампредом комитета по международным делам.

Ранее Путин назначил Михаила Евраева врио главы Ярославской области.

Фото: Instagram/nv_poklonskaya