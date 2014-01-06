Путин назначил Михаила Евраева врио главы Ярославской области

Ранее этот пост занимал Дмитрий Миронов. Он стал помощником президента РФ.

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Предшественник Евраева, Дмитрий Миронов, накануне покинул свой пост и стал помощником президента. Теперь он будет курировать кадровые вопросы в силовом блоке.

Михаил Яковлевич, у вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства выразил уверенность, что Евраев сделает многое для Ярославской области, что сыграет роль во время грядущей избирательной компании.

Михаил Евраев с ноября 2018 года по февраль 2021 года занимал пост заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Ранее Путин во время встречи в Кремле с депутатами Государственной Думы нового созыва поздравил парламентариев с началом работы.

Фото: kremlin.ru