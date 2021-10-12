Путин поздравил депутатов Госдумы VIII созыва с началом работы

Российский лидер поздравил всех депутатов с победой в открытых и конкурентных выборах.

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с депутатами Государственной Думы нового созыва поздравил парламентариев с началом работы.

По словам главы государства, для успешной работы Госдумы важно учитывать преемственность и соблюдение парламентских традиций, хранимых людьми, "которые создавали и приумножали эти традиции".

Рад приветствовать всех вас в Кремле в день первого заседания Государственной думы РФ восьмого созыва и поздравить всех вас с началом ее работы и, конечно, с тем, что по итогам конкурентных, открытых выборов вы одержали победу. Владимир Путин, президент РФ

Выборы в Государственную Думу прошли с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" победила на парламентских выборах и получила 234 мандата. На втором месте КПРФ – 57 мандатов. Замыкает тройку лидеров ЛДПР – 21 мандат. Кроме перечисленных политических объединений в Думу проходят "Справедливая Россия – за правду" и "Новые люди", которые получили 27 и 13 мандатов соответственно. Также в Думу прошли партии "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" и пять самовыдвиженцев по одномандатным округам.

Ранее Путин заявил, что власти РФ планируют создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий к 2024 году.

Видео: Youtube/TASS