Путин: к 2024 году в РФ создадут не менее 23 охраняемых природных территорий

Сейчас под защитой экологического законодательства находится 25 процентов сухопутной части России.

Президент России Владимир Путин заявил, что в власти страны планируют создать не менее 23 новых охраняемых природных территорий к 2024 году. Об этом он сказал в ходе XV сессии Конференции сторон Конвенции Организации объединенных наций о биологическом разнообразии.

По словам российского лидера, в настоящее время под защитой экологического законодательства находится четверть сухопутной части России. Всего на территории страны расположены 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника, напомнил Путин.

При этом к 2024 году собираемся создать еще не менее 23 новых охраняемых природных территорий. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства подчеркнул, важность сохранения биоразнообразия на территории РФ является приоритетом для властей страны.

Ранее ученые заявили, что предупреждением переломных моментов на планете могут служить резкие изменения климата на Земле, которые произошли тысячи лет назад.

Видео: kremlin.ru