Глобальные катаклизмы можно будет предсказать по истории климатических изменений на Земле

Ученые исследовали условия, которые привели к потеплению Беллинга-Аллереда.

Ученые считают, что предупреждением переломных моментов на планете могут служить резкие изменения климата на Земле, которые произошли тысячи лет назад. Об этом сообщает Planet Today.

Исследователи отмечают, что переломные точки климата - это пороги, за которыми могут стоять большие и быстрые изменения в мире природы. К ним можно отнести, например, таяние ледяных щитов на вершине Гренландии и Западной Антарктиды. Однако такую катастрофу сложно предвидеть.

Так, ученые стали исследовать условия, которые привели к потеплению Беллинга-Аллереда. Изучили специалисты и период африканского влажного периода. Выяснилось, что что динамика океана и режимы осадков, имели тенденцию к замедлению по мере того, как они достигли критической точки.

Исследователи пришли к выводу, что прогнозировать будущие изменения можно с помощью исследования прошлых изменений климата.

Ранее мы писали, что в тайге медведь напал на двух лесников. Пострадавшие выжили.

Фото: pixabay