Захарова ответила Украине на протест из-за назначения Поклонской послом РФ в Кабо-Верде

Она посоветовала Киеву применить украинское правосудие сначала на территории своей страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на реакцию Киева по поводу назначения Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Кабо-Верде. Она поделилась мнением в своем Telegram-канале.

В Киеве заявили, что уже потребовали у властей африканской страны выдать им Поклонскую, так как она находится в розыске за государственную измену против Украины. Отмечается, что в скором времени будут готовы документы на экстрадицию нового российского посла.

В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Другим указом российский лидер освободил от должности посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко. Сама Поклонская заявила, что ждала это назначение, так как всегда мечтала о дипломатической работе.

Ранее в Киеве потребовали ответа о готовности встречи Путина с Зеленским.

Фото: Facebook/maria.zakharova.167