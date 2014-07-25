  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Захарова ответила Украине на протест из-за назначения Поклонской послом РФ в Кабо-Верде
Сегодня, 8:20
185
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Захарова ответила Украине на протест из-за назначения Поклонской послом РФ в Кабо-Верде

0 0

Она посоветовала Киеву применить украинское правосудие сначала на территории своей страны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на реакцию Киева по поводу назначения Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Кабо-Верде. Она поделилась мнением в своем Telegram-канале. 

В Киеве заявили, что уже потребовали у властей африканской страны выдать им Поклонскую, так как она находится в розыске за государственную измену против Украины. Отмечается, что в скором времени будут готовы документы на экстрадицию нового российского посла.

В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия "не спрячется и в Африке". Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Другим указом российский лидер освободил от должности посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко. Сама Поклонская заявила, что ждала это назначение, так как всегда мечтала о дипломатической работе.

Ранее в Киеве потребовали ответа о готовности встречи Путина с Зеленским.

Фото: Facebook/maria.zakharova.167

Теги: кабо-верде, мария захарова, наталья поклонская
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии