Украина хочет в ближайшее время организовать переговоры на высшем уровне с главой РФ.

В Киеве потребовали ответа о готовности встречи Путина с Зеленским. Такое заявление во время брифинга сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник считает, что переговоры двух лидеров могли бы состояться в рамках "нормандского формата". Спикер подчеркнул, что его страна готова к данному мероприятию.

Я каждый день получаю какие-то посты из РФ, где какие-то официальные лица комментируют перспективу проведения этой встречи. И так уже комментируют, и сяк.С одной стороны они этой встречи избегают, а с другой стороны не могут прекратить о ней говорить. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По словам министра, Москва должна дать Киеву четкий ответ на вопрос о встрече. Украина надеется на переговоры на высшем уровне в ближайшее время. По словам Кулеба, Россия в данной ситуации выглядит "растерянной".

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Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine

