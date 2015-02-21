На Украине сообщили о заинтересованности Турции в производстве Bayraktar

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы производства беспилотников Bayraktar в стране. По словам чиновника, Анкара заинтересована возможностями местного авиационного предприятия "Антонов".
Безусловно, это дальнейшие шаги развития военно-технического сотрудничества, в частности, производство беспилотников Bayraktar на Украине. Турция интересуется возможностями украинского "Антонова".
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
В пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского ранее заявляли о том, что турецкая компания Bayraktar и Минобороны Киева подписали совместный меморандум о создании центра по обслуживанию и модернизации беспилотников. Объект будет размещен в непосредственной близости от столицы Украины.
Зеленский назвал внешнюю политику Украины "наглой".
Фото: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine
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