На Украине сообщили о заинтересованности Турции в производстве Bayraktar

Анкара интересуется производственными возможностями "Антонова".

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу вопросы производства беспилотников Bayraktar в стране. По словам чиновника, Анкара заинтересована возможностями местного авиационного предприятия "Антонов".

Безусловно, это дальнейшие шаги развития военно-технического сотрудничества, в частности, производство беспилотников Bayraktar на Украине. Турция интересуется возможностями украинского "Антонова". Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского ранее заявляли о том, что турецкая компания Bayraktar и Минобороны Киева подписали совместный меморандум о создании центра по обслуживанию и модернизации беспилотников. Объект будет размещен в непосредственной близости от столицы Украины.

Зеленский назвал внешнюю политику Украины "наглой".

Фото: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine