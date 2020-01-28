Зеленский назвал внешнюю политику Украины "наглой"

Украинский лидер отметил, что его офис и МИД проделали большую работу для международной субъектности государства.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что международная политика страны должна быть сильной и наглой, иначе не стоит ждать каких-либо успехов. Об этом он сказал в ходе своей рабочей поездки во Львовскую область.

По словам украинского лидера, его офис и министерство иностранных дел проделали большую работу для международной субъектности Украины.

Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед. Владимир Зеленский, президент Украины

Он добавил, что на данный момент сделано "много, но мало". По мнению Зеленского, у украинских властей нет времени на то, чтобы ждать, когда страну примут в ряды Европейского союза.

Ранее Зглава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский попросил турецкого коллегу Тайипа Эрдогана "замолвить слово" перед главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, Киев передал Анкаре список из 450 фамилий своих граждан, которые осуждены на территории России и на Донбассе.

Фото: president.gov.ua