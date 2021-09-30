Зеленский попросил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным

В МИД Украины рассказали, о чем президент просил турецкого главу.

Украинский президент Владимир Зеленский попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана "замолвить слово" перед российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделал глава местного МИД Дмитрий Кулеба. Чиновник подчеркнул, что Зеленский и Эрдоган встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Киев передал Анкаре список из 450 фамилий своих граждан, которые осуждены на территории РФ и на Донбассе. Политики долго общались тет-а-тет, а после - при участии своих делегаций.

Нам необходимо освобождать наших людей из российских застенок. Мы, что называется, сверили часы, и по вопросам двусторонней повестки дня, и по вопросам, которые президент Эрдоган намеревался поднять во время встречи с президентом Путиным. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба заметил, что украинский список также получил генеральный секретарь ООН ООН Антониу Гутерреш, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и американский президент Джо Байден.

Кулеба: Киев должен "реально взвешивать свои возможности" в вопросе членства в ЕС.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine