Киев признал, что должен "реально взвешивать свои возможности" в вопросе членства в ЕС. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник заметил, что страна в вопросе перспектив должна являться "реалистичным идеалистом".
Мы должны быть реалистичными идеалистами - верить в лучшее, что в конце концов получим то, что хотим, но реально взвешивать возможность получить сейчас. Идет переговорный процесс.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом.
Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine
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