Глава МИД Украины призвал быть "реалистичными идеалистами".

Киев признал, что должен "реально взвешивать свои возможности" в вопросе членства в ЕС. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Чиновник заметил, что страна в вопросе перспектив должна являться "реалистичным идеалистом".

Мы должны быть реалистичными идеалистами - верить в лучшее, что в конце концов получим то, что хотим, но реально взвешивать возможность получить сейчас. Идет переговорный процесс. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

На Украине заявление Кулебы о проблемах для России назвали испанским стыдом.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine