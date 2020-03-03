Делегация талибов* прибыла в Москву на переговоры по Афганистану

Они примут участие в переговорах "Московского формата".

В Москву прибыла делегация представителей движения "Талибан"*. Об этом сообщает "РИА Новости".

Талибы* примут участие в переговорах "Московского формата" по Афганистану. Кроме того, в российской столице состоится двусторонняя встреча.

Это первый визит талибов* после захвата ими власти в Афганистане. Возглавляет делегацию заместитель главы нового правительства страны Абдул Салам Ханафи. Отмечается, что в переговорах примет участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Основными вопросами на встрече станут военно-политическая обстановка в Афганистане после захвата власти "Талибаном"*, а также гуманитарное содействие стране. Кроме того, будет поднят вопрос о создании инклюзивного правительства.

15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию. В начале сентября боевики объявили состав временного правительства страны, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее, в Кабуле прогремел мощный взрыв

Фото: скриншот YouTube / РБК

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ