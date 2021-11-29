Комик Руслан Белый пожаловался на отмену концертов из-за политических шуток

За последние несколько месяцев были отменены три из пяти концертов артиста.

Российский стендап-комик Руслан Белый пожаловался на отмену его выступлений из-за политических шуток. Об этом он заявил в подкасте "Бухарог Лайв" на Youtube-канале Владимира Бухарова.

Юморист считает, что его внесли в "какой-то список нежелательных артистов" из-за своих шуток о власти во время его выступлений "Я свой" и "Почему я отрастил усы". Белый отметил, за последние несколько месяцев были отменены три из пяти его концертов.

Как мне кажется, есть какая-то установка, что я нежелательный артист, видимо попал в какой-то список. Я слышал, что есть списки артистов — желтые и красные. Желтые — это „непонятно", красные — это те, кто под запретом. Никакое официальное лицо мне ничего не говорило. Руслан Белый, стендап-комик

Он уточнил, что выступления не состоялись, в частности, в Калуге и Санкт-Петербурге. По словам Белого, организаторы говорили ему о негласном "закулисном" запрете властей. Официальный ответ комик получил только в Петербурге: ему сообщили, что выступление отменено решением городского комитета по культуре.

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Видео: Youtube/Владимир Бухаров