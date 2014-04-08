Вышел новый тизер сериала "Книга Бобы Фетта"

Премьера шоу запланирована на 29 декабря.

На официальном YouTube-канале Star Wars появился новый тизер сериала по вселенной "Звёздных войн" – "Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett).

По сюжету, наемник Боб Фетт и его напарница Феннек Шанд планируют захватить власть на планете Татуин, чтобы отомстить Джаббе Хатту и его синдикату. История происходит после событий второго сезона "Мандалорца".

Главного героя сыграл Темуэр Моррисон, а его спутницу – Минг-На Вен. Режиссерами сериала выступили Джон Фавро, Роберт Родригес, а также Дэйв Филони и Брайс Даллас Ховард.

Премьера шоу запланирована на 29 декабря 2021 года в онлайн-кинотеатре Disney+.

Ранее в интернете вышла сцена битвы Геральта с гигантской сороконожкой из второго сезона "Ведьмака".

Видео: Youtube/Star Wars