Опубликована сцена битвы Геральта с гигантской сороконожкой из второго сезона "Ведьмака"

Сериал выйдет на экраны 17 декабря.

Опубликована сцена битвы Геральта из Ривии с гигантской сороконожкой из второго сезона "Ведьмака". Тизер к проекту опубликован в официальном аккаунте. Несколько днями позже промоушен разместил в том же аккаунте трейлер новой части.

Выход на экраны нового сезона шоу запланирован на платформе Netflix 17 декабря 2021 года. К своим ролям вернется актерский состав, состоящий из Генри Кавилла (Геральт), Ани Чалотры (Йеннифэр) и Фрейи Аллан (Цири). Также в проекте будет задействован персонаж Весемир. Его роль исполнил датчанин Ким Бодниа.

Напомним, что первый сезон "Ведьмака" получил восемь эпизодов. Его презентация состоялась 20 декабря 2019 года.

Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Ведьмак".

Фото и видео: Twitter / The Witcher

