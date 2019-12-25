В Кировском районе Ленобласти установили памятник "вологодской девизии"

Герои сражались с фашистами вплоть до 1944 года.

В урочище Вороново Кировского района был установлен памятник, посвященный 286-й Ленинградской Краснознаменной стрелковой дивизии, состоявшей из жителей Вологодской области. Герои участвовали в обороне Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-ого региона.

Открытие мемориала состоялось во вторник, 8 сентября – в этот день отдают почести жертвам блокады.

Отметим, что в "вологодской" дивизии состояли представители колхозов и рабочего класса. Из оружия в их распоряжении были только винтовки и гранаты-"лимонки". Пятая часть формирования погибла в первом бою.

Ранее мы рассказали о том, что в Шушарах обнаружили более 20 боеприпасов времён ВОВ.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области