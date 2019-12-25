В Шушарах обнаружили более 20 боеприпасов времён ВОВ

Все гранаты находились в коробке и были покрыты коррозией.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Шушарах нашли целый арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает в пресс-службе регионального управления МЧС.

Местные жители обнаружили на строительной площадке на Сарицкой улице 14 гранат РГД-33, девять гранат Ф-1 и одна тротиловая шашка. Отмечается, что опасный груз находился в коробке и был покрыт коррозией.

На место оперативно прибыли взрывотехники, которые вывезли боеприпасы на специальный полигон для дальнейшего уничтожения.

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Фото:78.mchs.gov.ru