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Атлантический циклон сохранит в Петербурге дождливую погоду
Сегодня, 8:07
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Alena_Zinovieva

Атлантический циклон сохранит в Петербурге дождливую погоду

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Температура воздуха поднимется до +19…+21 градусов.

Во вторник, 25 августа, синоптическая ситуация в Петербурге останется под влиянием периферии атлантического циклона. При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В этот день температура воздуха в городе поднимется до +19…+21 градусов. В Ленобласти ожидается +17…+22 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что онлайн-обучение в школах Петербурга грозит отдельным классам.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, прогноз погоды, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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