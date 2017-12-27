Кировчанин пытался провезти в трусах наркотики и "необычную" шоколадку

В Петербурге задержали мужчину, который вез в нижнем белье большую партию наркотиков.

Сотрудники МВД вышли на след и задержали жителя Кировской области, которого подозревали в незаконном хранении наркотиков. Об этом 15 января сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Когда оперативники начали досматривать задержанного, а в частности дошли до нижнего белья, они обнаружили там интересное содержимое. В трусах у гражданина были три полиэтиленовых пакетика с порошкообразным веществом бежевого цвета, общей массой более 25 грамм, а также два брикета твердого вещества темно-коричневого цвета в форме шоколадной плитки, общей массой 200 грамм.

Экспертиза установила, что изъятое является психотропным веществом – амфетамин и наркотическое средство – гашиш.

Правоохранительными органами было установлено, что задержанный прибыл в Северную столицу для покупки наркотиков и перевозки их в Вологодскую область. Отмечается, что 44-летний безработный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконый оборот наркотиков, а также за кражу.

По факту "находок" возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение психотропных веществ, совершенное в крупном размере". Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свобода.