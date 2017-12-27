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Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Вчера, 17:51
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Asyaromanenkova
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На перекрестке Ленинского и Кузнецова женщину зажало в машине после ДТП

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Вечером в понедельник, 15 января, серьёзная авария произошла на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова. В одной из машин зажало женщину.

Около пяти часов вечера в понедельник, 15 января, произошла авария на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Кузнецова. Столкнулись около остановки Mazda 3 и Hyundai Solaris. В результате пострадала женщина в одном из автомобилей. На месте работают ДПС и экстренные службы.

Женщину зажало. МСЧ приехало, вырезали

Аня Тарасова, пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Из-за ДТП на Ленинском проспекте затруднено движение. Автомобили объезжают по улицам маршала Казакова или по Маршала Захарова. Подробнсоти ДТП выясняются. очевидцы предполагают, что один из участников в нарушение правил пошел на обгон, что и спровоцировало столкновение.

На перекрестке Ленинского и Кузнецова женщину зажало в машине после ДТП

На перекрестке Ленинского и Кузнецова женщину зажало в машине после ДТП

На перекрестке Ленинского и Кузнецова женщину зажало в машине после ДТП

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: ДТП

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