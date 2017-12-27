На перекрестке Ленинского и Кузнецова женщину зажало в машине после ДТП

Около пяти часов вечера в понедельник, 15 января, произошла авария на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Кузнецова. Столкнулись около остановки Mazda 3 и Hyundai Solaris. В результате пострадала женщина в одном из автомобилей. На месте работают ДПС и экстренные службы.
Женщину зажало. МСЧ приехало, вырезали
Аня Тарасова, пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Из-за ДТП на Ленинском проспекте затруднено движение. Автомобили объезжают по улицам маршала Казакова или по Маршала Захарова. Подробнсоти ДТП выясняются. очевидцы предполагают, что один из участников в нарушение правил пошел на обгон, что и спровоцировало столкновение.
Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург