На перекрестке Ленинского и Кузнецова женщину зажало в машине после ДТП

Вечером в понедельник, 15 января, серьёзная авария произошла на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова. В одной из машин зажало женщину.

Около пяти часов вечера в понедельник, 15 января, произошла авария на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Кузнецова. Столкнулись около остановки Mazda 3 и Hyundai Solaris. В результате пострадала женщина в одном из автомобилей. На месте работают ДПС и экстренные службы.

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Из-за ДТП на Ленинском проспекте затруднено движение. Автомобили объезжают по улицам маршала Казакова или по Маршала Захарова. Подробнсоти ДТП выясняются. очевидцы предполагают, что один из участников в нарушение правил пошел на обгон, что и спровоцировало столкновение.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург