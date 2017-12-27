Проезд по проспекту Большевиков перекрыло ДТП

Автовладельцы рекомендуют объезжать аварийный участок.

На перекресте Крыленко и проспекта Большевиков легковушка столкнулась с фурой. Очевидцы сообщают, что из-за ДТП образовалась мощнейшая пробка.

Движение в сторону Народной практически невозможен. Автомобилисты пишут в соцсетях, что от Дыбенко собрался огромный затор. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Автомобили начали убирать.

Пользователи соцсетей сообщают, что фуру не заметила легковушка, за рулем которой находилась девушка. Обстоятельства случившегося уточняются. О пострадавших не сообщается.

Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург