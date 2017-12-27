В ДТП на На Выборгском шоссе погиб водитель

"Рядом с джипом лежало тело на носилках, судя по тому, что на него не обращали внимание возможно уже не жилец. Спасатели пытались достать второго человека из джипа, но делали это не очень оживленно, возможно потому что второго человека тоже уже было не спасти. Надеюсь, что я ошибаюсь. Водитель тойоты скончался сразу, его в последнюю очередь достают", - очевидец в группе.

На место аварии прибыли машины скорой помощи.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург