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Очевидцы: метро "Озерки" закрыли на проверку
Вчера, 16:14
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Asyaromanenkova
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Очевидцы: метро "Озерки" закрыли на проверку

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Станцию метро "Озерки" закрыли на проверку. Как сообщают очевидцы, вход в вестибюли невозможен примерно с 16.10.

Станцию метро "Озерки" закрыли для пассажиров, рассказывают очевидцы. Пускать людей перестали около 16.10. Как уточнили в пресс-службе метрополитена, эвакуация началась в 16.07.

В подземке уточняют также, что причина в бесхозном предмете. Где именно его нашли пока не известно. Проверка может занять несколько часов, а может и меньше получаса. Пассажиры ждут открытия станции около наземного входа и на соседних станциях.

Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Рыбацкое" закрыли для пассажиров. Ее проверка длилась около часа. Открыли станцию только в 15.55.

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Теги: метро спб , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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