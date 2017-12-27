Очевидцы: метро "Озерки" закрыли на проверку

Станцию метро "Озерки" закрыли на проверку. Как сообщают очевидцы, вход в вестибюли невозможен примерно с 16.10.

Станцию метро "Озерки" закрыли для пассажиров, рассказывают очевидцы. Пускать людей перестали около 16.10. Как уточнили в пресс-службе метрополитена, эвакуация началась в 16.07.

В подземке уточняют также, что причина в бесхозном предмете. Где именно его нашли пока не известно. Проверка может занять несколько часов, а может и меньше получаса. Пассажиры ждут открытия станции около наземного входа и на соседних станциях.

Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Рыбацкое" закрыли для пассажиров. Ее проверка длилась около часа. Открыли станцию только в 15.55.