Выпускной на понедельник: все, что нужно знать про "Алые паруса" в Петербурге

Piter.TV собрал всю информацию о празднике выпускников, который стартует в ночь на 24 июня.

Накануне в Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему празднику выпускников "Алые паруса", который состоится 23 июня. Выбор обусловлен тем, что 22 июня отмечается День памяти и скорби – дата начала Великой Отечественной войны. Чтобы не омрачать праздник выпускникам, его перенесли на сутки.

Транспорт

Раньше всех к ночи с воскресенья на понедельник готовятся в транспортной сфере. Петербургское метро будет работать всю ночь за исключением нескольких вестибюлей станций.

Ранее было принято решение об ограничении движения в центре Петербурга. Уже закрыта одна полоса на Биржевой площади. С 18 июня на Дворцовой набережной стало одностороннее движение. С 19-го – на Кронверкской набережной и Троицком мосту, который также разведут раньше обычного. Из-за этого свои маршруты изменили троллейбусы.

Также с 18 июня закрыли для проезда Большую Морскую улицу, а с 19-го – Адмиралтейскую набережную.

Во время самого праздника, с 17:30 23 июня до 5:00 24 июня, будут перекрыты Невский проспект от Садовой до Дворцовой площади, Дворцовый мост и Биржевая площадь. Также нельзя будет проехать по Гороховой улице от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта, набережной Мойки от Аптекарского переулка до Невского. Перекрытия коснутся и Малой Морской улицы от Невского до Вознесенского проспекта, Большой Морской улицы от Вознесенского до Невского проспекта. Без движения останутся Мошков, Аптекарский, Мраморный переулки, набережная Зимней канавки. Также будут пустовать Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейская набережная от Дворцового проезда до Сенатской площади и Миллионная улица от Аптекарского переулка до Дворцовой площади.

Чуть позже, в 22:30 23 июня (и до 5:00 24 июня), закроются Университетская набережная от Биржевой площади до Кадетской линии, набережная Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии. Помимо этого, для движения будут недоступны Биржевой мост и Суворовская площадь. Также будет запрещено останавливаться по Биржевому проезду вдоль дома 2 по набережной Макарова и по Дворцовой набережной от Зимней канавки до Дворцового моста. Нельзя будет остановиться и на участках Мойки, Миллионной, Малой и Большой Морских и Гороховой улицах. Помимо этого, стоянка запрещена в Певческом проезде, на Адмиралтейском проспекте и в Биржевом проезде.

Город

Украшение города начнется 21 июня. Порядка трехсот праздничных флагов будет только на Московском проспекте, более двух сотен – на Невском, а также традиционно на Стрелке Васильевского острова, Адмиралтейской и Дворцовой набережных. Скульптурные композиции в основании Ростральных колонн лишат "реставрационных" лесов.

Петербург на "Алых парусах" будут представлять более 33 тысяч выпускников из школ и учреждений среднего профессионального образования. Гостями праздника станут лучшие выпускники и из других регионов России и из других стран: всего их ожидается порядка восьми тысяч. Порядка 700 человек будут представлять военные образовательные учреждения, также за праздником смогут наблюдать порядка 50 детей с особенностями развития. Автобусы выпускников будут стоять на Марсовом поле и на Синем мосту.

Проход на Дворцовую площадь будет осуществляться через четыре пропускных пункта: через Певческий мост, Адмиралтейский проспект, Миллионную улицу и Невский проспект. За порядком на улицах будут следить более двух тысяч полицейских. Кроме того, отряды МЧС будут дежурить и в акватории Невы.

Именно там перед выпускниками пройдет новый корабль с алыми парусами под названием "Россия". Выпускник лицея №554 Давид Карапетян выступил с необычной инициативой – загадать желание во время разворота парусника в акватории Невы. Председатель комитета по образованию Жанна Воробьева поддержала идею школьника и попросила донести ее до всех гостей праздника.

Глава комитета также отметила, что впервые на входных билетах на "Алые паруса" будет добавлена отметка, что приглашения не предназначены для продажи. Однако Piter.TV уже нашел первые предложения о покупке еще не вышедших билетов в Сети.

Программа

При составлении концертной части праздника учитывались пожелания выпускников. В Петербург приедут Сергей Лазарев и Полина Гагарина, группа "Бурито", Зара, Владимир Пресняков, дуэт #2МАШИ и многие другие. Концерт откроет известный диджей Маркус Рива.

Как стало известно Piter.TV от организаторов, сцена во время концерта будет трансформироваться и напоминать "верфь, на которой строится корабль". Салют, который будет завершать концертную программу на Дворцовой площади в первом часу ночи, продлится порядка 20 минут.

Ведущими основного концерта станут Дарья Александрова и Иван Ургант. Однако не стоит забывать, что у "Алых парусов" есть и молодежная концертная программа. Музыкальные и танцевальные коллективы, которые прошли через масштабный кастинг, выступят с 20 до 22 часов, а также с часа ночи.

Что было год назад

В прошлом году праздник выпускников посетили более миллиона зрителей, ночным метро воспользовались более 220 тысяч пассажиров. Не обошлось без происшествий: наблюдая за проходом корабля, школьники проломили крышу грузовика, на который они встали.

Фото: Pixabay

Видео: Piter.TV