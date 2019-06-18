Стало известно, как Петербург украсят к "Алым парусам"

Глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ рассказал Piter.TV, когда Петербург преобразится к празднику выпускников.

Глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол рассказал Piter.TV, что праздничное оформление Петербурга к "Алым парусам" начнется 21 июня.

"Традиционно город прилагает большое количество усилий для того, чтобы сделать праздник и его преддверие яркими, красивыми и запоминающимися. Под эти цели из бюджета Санкт-Петербурга выделено порядка 1,2 миллиона рублей. Город будет украшен флаговыми композициями "Алых парусов", Петербурга и РФ. Порядка трехсот флагов будет только на Московском проспекте, более двух сотен – на Невском, а также традиционно на Стрелке Васильевского острова, Адмиралтейской и Дворцовой набережных. Город будет украшен праздничными гирляндами и баннерными композициями, что создаст атмосферу праздника накануне "Алых парусов" - заявил глава комитета.

Напомним, на минувшей пресс-конференции в Доме журналиста стало известно, что на билетах на "Алые паруса" будет специальная отметка. На ней будет отмечено, что билеты не предназначены для продажи. Однако спекулянтов это не останавливает.

Видео: Piter.TV

Фото: Pixabay