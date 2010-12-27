Троллейбусы изменят движение в центре города на время "Алых парусов"

Вечером 23-го июня в центре Петербурга закроется движение троллейбусов.

Троллейбусное движение в центре Петербурга изменится на время проведения "Алых Парусов". Об этом 18-го июня сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

С 17.30 закроется движение троллейбусов по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, Дворцовому мосту, Биржевой площади, Малой Морской улице, Гороховой улице.

Троллейбусы следуют:

№1: от к/ст "Хасанская улица" по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/ст "Тульская улица";

№5: от к/ст "Улица Маршала Тухачевского" по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст "Проспект Бакунина";

№7: от к/ст "Таллинская улица" по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул., Невскому пр.), 8-й Советской ул. до к/ст "Новгородская улица";

№10: от к/ст "Улица Кораблестроителей" по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большой Пушкарской ул., Ординарной ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст "Ординарная улица";

№11: от к/ст "Улица Кораблестроителей" по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Большой Пушкарской ул., Ординарной ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст "Ординарная улица";

№17: от к/ст "Сызранская ул." по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст "Владимирская площадь" (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко, ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул. Решетникова);

№22: от к/ст "Хасанская улица" по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/ст "Тульская улица".

Напомним, праздник выпускников "Алые паруса" пройдут в Петербурга в ночь с 23 на 24 июня. Он начнется в 22.00 на Дворцовой площади.

Ранее Piter.TV писал об ограничениях в движении на время "Алых парусов".

Фото: Piter.TV