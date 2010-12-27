Ограничения действуют с ночи 13 июня до 23:00 28 июня.

"Алые паруса" заблокируют движение в центре Петербурга. Об этом информирует управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, Ограничения действуют с ночи 13 июня до 23:00 28 июня. В Северной столице перекроют крайнюю правую полосу движения по Биржевой площади от Дворцового к Биржевому мосту, правую полосу на Троицком мосту по направлению к Суворовской площади.

В ведомстве отметили, что петербургские водители смогут проехать только по полосе встречного движения от Троицкой до Суворовской площади с 19 по 25 июня. Одностороннее движение также введено по Дворцовой набережной к Дворцовому мосту и по Кронверкской набережной от Кронверкского к Иоанновскому мосту.

Кроме того, будет введен запрет остановки автотранспорта на на участках Мойки, Миллионной, Малой и Большой Морских, Гороховой, в Певческом проезде, на Адмиралтейском проспекте и в Биржевом проезде.

Напомним, праздник выпускников "Алые паруса" пройдет на следующей неделе 23 июня.

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Фото:Piter.TV