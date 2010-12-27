На севере Петербурга начнется масштабный ремонт дорог

Ремонтные работы будут проводить в три этапа.

В субботу, 15 июня, начнется ремонт всего Гражданского проспекта. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" 13 июня.

Ремонт разделят на три этапа. В период с 15 июня по 15 июля компания-подрядчик "СК "Орион плюс" займется участком от проспекта Блюхера до проспекта Непокоренных. Кушелевский путепровод трогать не планируют.

Второй этап - от Непокоренных до Северного проспекта. Ремонт на этом отрезке планируют закончить в августе.

Завершит ремонт Северный-Суздальский проспекты. По предварительным данным, их сделают до 12 сентября.

Для скорейшего завершения работ придется ввести ограничения в движении. Однако основную часть подрядчик решил делать в ночное время и в праздничные дни, поэтому в буднее дневное время закрыта будет только крайняя полоса.

Ранее Piter.TV сообщил о временном закрытии проезда по Бухарестской улице.

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