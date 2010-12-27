В ночь "Алых парусов" метро будет работать без перерыва

Но некоторые вестибюли метро будут закрыты для пассажиров.

В ночь с 23 на 24 июня метро в городе на Неве будет работать всю ночь. Это связано с проведением праздника выпускников "Алые паруса". Об этом сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Но не все вестибюли станций метро будут открыты. Закроют для пассажиров на вход и выход вестибюль 1 станции "Проспект Ветеранов", вестибюль 2 станции "Ленинский проспект", вестибюль 2 станции "Площадь Ленина", вестибюль 1 станции "Девяткино", вестибюль 1 станции "Московская", вестибюль 2 станции "Невский проспект", а также вестибюли станций "Технологический институт 1", "Площадь Александра Невского 2", "Достоевская" и "Спасская".

Пресс-служба метрополитена напоминает о том, что 24-го июня с 02.00 до 04.30 приобрести проездные билеты на основе БСК и активировать интернет-платежи будет нельзя. Кассы будут работать для приобретения жетонов. Попасть на станцию можно будет как по жетону, так и по электронному проездному билету.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 19 и 20 июня Троицкий мост разведут в 21 час.

Фото: wikipedia.org