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Троицкий мост разведут в 21 час
Сегодня, 10:56
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nadezhda_sib

Троицкий мост разведут в 21 час

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Это связано с подготовкой к "Алым парусам".

В ближайшие два дня, 19-го и 20-го июня, петербуржцы смогут увидеть разведенный Троицкий мост уже в 21 час. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

График разводки моста изменится на время подготовки к празднику "Алые паруса".

В среду, 19-го июня, мост разведут с 21.00 до 06.00 20-го июня. Такое же расписание будет и в ночь с 20-го на 21-е июня. 

Остальные мосты разведут по графику.

Ранее Piter.TV сообщил, что на праздник придут около 33 тыс. выпускников

Фото: wikipedia.org

Теги: алые паруса, развод мостов, троицкий мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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