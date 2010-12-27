Троицкий мост разведут в 21 час

Это связано с подготовкой к "Алым парусам".

В ближайшие два дня, 19-го и 20-го июня, петербуржцы смогут увидеть разведенный Троицкий мост уже в 21 час. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

График разводки моста изменится на время подготовки к празднику "Алые паруса".

В среду, 19-го июня, мост разведут с 21.00 до 06.00 20-го июня. Такое же расписание будет и в ночь с 20-го на 21-е июня.

Остальные мосты разведут по графику.

Ранее Piter.TV сообщил, что на праздник придут около 33 тыс. выпускников.

Фото: wikipedia.org