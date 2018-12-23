Из-за "Алых парусов" у одной из Ростральных колонн прервется реставрация

Леса снимут с колонны, ближайшей к Дворцовому мосту.

Скульптурные композиции в основании Ростральных колонн лишат "реставрационных" лесов на время праздника выпускников "Алые паруса". Об этом рассказали 11 июня в пресс-службе КГИОП.

Сам праздник выпускников состоится 23 июня. На следующий день фигуры Невы и Волхова снова вернутся в "леса".

Напомним, реставрация колонн на Васильевском острове стартовала 13 мая. Скульптуры, символизирующие главные реки России – Волхов, Днепр, Волгу и Неву – должны приобрести новый вид.

Известно, что в XIX веке Ростральные колонны выполняли функцию фонарей порта Северной столицы.