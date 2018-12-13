Ростральные колонны закрыли строительными лесами для реставрации

Памятники архитектуры закрыли от глаз посетителей на месяц.

В понедельник, 13 мая, началась реставрация Ростральных колонн. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Памятники архитектуры закрыли от глаз посетителей строительными лесами. По словам специалистов, работы будут вестись в течение месяца. За это время отремонтируют скульптуры из известняка, которые символизируют главные реки России — Волхов, Днепр, Волгу и Неву.

Ростральные колонны появились на стрелке Васильевского острова в 1810 году. В XIX веке они выполняли функцию фонарей порта Северной столицы. Сейчас же их зажигают в честь праздников и других знаменательных событий.

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Фото: visit-petersburg.ru