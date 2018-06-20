В Москве отреставрируют особняк из романа "Мастер и Маргарита"

В этом доме жил Мастер.

Власти Москвы отреставрируют особняк Волконской - фон Мекка в Чистом переулке. Как утверждают исследователи творчества Михаила Булгакова, именно здесь снимал квартиру один из главных героев романа "Мастер и Маргарита". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

За почти 30 лет с момента последней реставрации главный дом городской усадьбы Волконской - фон Мекка снова нуждается в восстановительных работах. Штукатурка на фасадах потрескалась, кирпичная кладка фундамента местами разрушилась, а деревянные ограждения балкона прогнили. Алексей Емельянов, руководитель столичного департамента культурного наследия

Сам Михаил Булгаков с женой жил в Чистом переулке совсем недолго. Там он написал пьесу "Дни Турбиных" и повесть "Роковые яйца".

Дом в стиле ампир возведен в 1821 году. Ко второй половине XX века здание пришло в аварийное состояние, однако его реставрация прошла только в 1980-е годы.

Фото: сайт мэра и правительства столицы