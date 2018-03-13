Что произошло в Санкт-Петербурге за 13 марта: фото и видео

Piter.tv публикует традиционную подборку самых главных происшествий в городе на Неве.

В Санкт-Петербург 13 марта пришла весна. Однако лужи в северной столице сегодня были спровоцированы не только повышением температуры, но и техническими аспектами. Водяными салютами встретили потепление пожарные гидранты по всему городу. В водоканале добавили, что всего за день водяные гейзеры с ледяной водой устремились в небо в 30-ти местах.

В список главных происшествий за последние сутки также вошли ДТП на дорогах города, а также другие курьезы, которые сегодня обрушились на несчастных автомобилистов. Так, например, помимо сосуль на иномарки попадали камни. А целая улица в Московском районе сегодня проснулась со спущенными колесами. Подробнее о случившемся в Петербурге за день читайте в нашей будничной подборке.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 13 марта

1. На Прибрежной ОМОН эвакуировал 20 человек из-за муляжа гранаты. Во время уборки помещения, петербуржец нашел предмет, похожий на взрывное устройство в вещах умершего сына. Приехавшие на место сотрудники полиции эвакуировали жилой дом. В общей сложности на улицу вышло около 20 человек. Опасной находкой занялись специалисты ОМОН. Они установили, что граната не представляет непосредственной опасности - в ней отсутствует чека и разрывной снаряд.

2. На Загородном проспекте пробило пожарный гидрант: "вырос" фонтан в четыре этажа. Струя холодной воды достигла высоты в 20 метров. Инцидент произошел вблизи 36 дома по Загородному проспекту. На водоснабжение местных жителей ситуация не повлияла: они получают ресурсы в указанных объемах и в штатном режиме.

3. На Авиационной улице из-под пожарного гидранта забил гейзер. Причиной прорыва стал еще один пожарный гидрант. Очевидцы сообщают, что напор воды был настолько силен, что отбросил часть конструкции на несколько метров.Протечка залила припаркованные автомобили к восьми утра. Транспортные средства полностью “искупались” в ледяной воде.

4. В центре Петербурга на машину рухнул карниз. У машины сильно поврежден капот и разбито стекло задней двери. Ремонт автомобиля будет весьма затратным. В комментариях в социальной сети многие искренне сочувствуют хозяину: "Мало сосулек...так ещё и фасады эти..", "Жаль, что не на машину депутата…"

5. Петербургские коммунальщики сосулей разбили новенький паркетник. Коммунальщики, то ли решили не дождаться возвращения автомобилиста, то ли сразу зацепили за его "Нисан" оградительные ленты. Впоследствии, глыбы льда полетели на машину. На кадрах видеозаписи заметно, что у паркетника повреждено боковое зеркало, а в крыше пробита огромная дыра.

6. На перекрестке Ольги Берггольц и улицы Седова загорелась газель. Полыхала передняя часть автомобиля. Предположительно, транспортное средство загорелось после ДТП. Водители, оказавшиеся на месте происшествия, пытались потушить автомобиль при помощи огнетушителей.

7. В Петербурге затопило Набережную Обводного канала. Днем "поплыла" набережная Обводного канала. На пересечении Введенского канала и набережной Обводного канала работает аварийная служба из-за разлива воды. Как стало известно, прорвало пожарный гидрант.

8. В Мурино потоп охватил пешеходный мост: люди лезут по перилам как обезьяны. Очевидцы рассказали, что под грязью, смешанной с водой, оказался участок конструкции от Арсенальной улицы к шоссе, ведущей на Лаврики. Местные жители вынуждены передвигаться либо по щиколотку утопая в снежно-грязевом потоке, либо пересекать мост по перилам. Причем, люди могут держаться за перила только одной рукой, так как во второй они держат зонтики. Еще одним “бонусом” для пешеходов стала огромная лужа на проезжей части. С регулярной периодичность проезжающие машины окатывают людей грязевой водой.

9. В Петербурге фургон вылетел с дороги и устроил ДТП. Водитель фургона потерял контроль над управлением машины и улетел в левый ряд. Оказавшись там, в него врезался водитель "Шевроле Эпика". Информации о постралавших и состоянии водителей пока нет.

10. Петербургский роллер-гитарист прокатился по мосту Обводного канала. Мужчина встал на ролики, и с гитарой в руках выехал на конструкцию моста. Местные жители узнали в человеке музыканта, который регулярно прогуливается в Шуваловском парке, районе Технологического института и станции метро Пушкинская.

11. Неизвестный проколол колеса машинам за неправильную парковку около ПНД. Конфликт между пешеходами и водителями, проживающими в домах 18 и 16 на проспекте Юрия Гагарина возник после того, как во дворе произвели работы по благоустройству. Пользователи соцсетей рассказывают, что для петербуржцев сделали пешеходную дорожку у ограды психоневрологического диспансера. Однако водители восприняли ее, как новое место для парковки.

12. В Петербурге на Партизана Германа взорвался жилой дом. Парадная рухнула, а обломки полетели на машины, которые находились рядом. В настоящее время причины взрыва не установлены. Однако, по предварительной информации, обрушение могло случиться из-за газа.