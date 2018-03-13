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На перекрестке Ольги Берггольц и улицы Седова загорелась газель

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Машину удалось потушить. О пострадавших не сообщается.

13 марта в Невском районе Петербурга прямо перед пешеходным переходом загорелся грузовик. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы.

На видеоролике видно: полыхает передняя часть автомобиля. Предположительно, транспортное средство загорелось после ДТП. Водители, оказавшиеся на месте происшествия, пытались потушить автомобиль при помощи огнетушителей. 

Я своих 3 использовал..удалось сдержать пламя,чтобы к баллону газовому не дошло,пока пожарюги ехали 

написал один из водителей.

Сейчас на перекрестке Ольги Берггольц и улицы Седова  уже работает пожарная бригада. По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео:  "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

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Теги: ольга берггольц , пожар , транспорт , улица седова
Категории: Новости СПб

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