На перекрестке Ольги Берггольц и улицы Седова загорелась газель

Машину удалось потушить. О пострадавших не сообщается.

13 марта в Невском районе Петербурга прямо перед пешеходным переходом загорелся грузовик. Видео с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы.

На видеоролике видно: полыхает передняя часть автомобиля. Предположительно, транспортное средство загорелось после ДТП. Водители, оказавшиеся на месте происшествия, пытались потушить автомобиль при помощи огнетушителей.

Я своих 3 использовал..удалось сдержать пламя,чтобы к баллону газовому не дошло,пока пожарюги ехали написал один из водителей.

Сейчас на перекрестке Ольги Берггольц и улицы Седова уже работает пожарная бригада. По предварительным данным, пострадавших нет.

Видео: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".