На Прибрежной ОМОН эвакуировал 20 человек из-за муляжа гранаты

В Невском районе петербуржец нашел гранату: предмет "заставил" жильцов временно покинуть квартиры.

В Невском районе местный житель вызвал ОМОН ради “разминирования” ручной гранаты. Мужчина обнаружил устройство в квартире погибшего сына. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в доме номер 2 по Прибрежной улице утром 12 марта. Во время уборке помещения, петербуржец нашел предмет, похожий на взрывное устройство в вещах умершего сына. Бдительный гражданин сразу же рассказал о нем правоохранительным органам.

Приехавшие на место сотрудники полиции эвакуировали жилой дом. В общей сложности на улицу вышло около 20 человек. Опасной находкой занялись специалисты ОМОН. Они установили, что граната не представляет непосредственной опасности - в ней отсутствует чека и разрывной снаряд. Объект представляет собой пустой корпус гранаты “Ф-1”. Однако, муляж изъяли у владельца. В ближайшее время гранату утилизируют.

